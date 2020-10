Kurz gefasst

Digitale Selbstfindung

Die CSV steckt nach wie vor in einem Selbstfindungsprozess. Dies haben zuletzt unter anderem die von der Partei zurückgewiesenen jüngst gemachten Aussagen zu Erbschafts-, Vermögens- und anderen Steuern ihres Präsidenten Frank Engel gezeigt. Der Schock von den Nationalwahlen 2018 und der schwere Dämpfer bei den Europawahlen 2019 wirkte lange nach. Bei ihrem ersten digitalen Parteikongress mit Live-Schaltung aus Zolwer, wo sich etwa 50 Parteimitglieder einfanden, gingen Engel und Fraktionschefin Martine Hansen in die Offensive und warfen der Regierung vor, in der Corona-Krise zu spät zu reagieren und die Sorgen der Menschen nicht ernst zu nehmen. „Wir müssen antizipieren und mit aller Kraft einen zweiten Lockdown verhindern“, so Hansen. Sie hatte einiges am Krisenmanagement der Regierung auszusetzen und kritisierte das „Chaos in den Schulen“, während Engel über die Lage zur Rede der Nation des Premierministers sagte, sie habe einen Einblick in die Weltsicht der DP gegeben: „Das war die Beschreibung einer Wüste.“ Dagegen wolle die CSV dem Land neue Perspektiven aufzeigen. Dazu gehörten ein nachhaltiger Gesundheitsplan, eine Bauoffensive und eine nationale Spekulationssteuer. Der Parteichef sprach sich außerdem für einen Ausstieg aus dem Wachstumszwang aus. Dies gehe aber nicht bei einem Anstieg der Staatsausgaben von 50 Prozent in den vergangenen sieben Jahren.