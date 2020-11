Kurz gefasst

Luxemburger verletzt

In der Wiener Innenstadt schoss am Montag voriger Woche ein Attentäter mit einer Schrotflinte um sich, tötete vier Menschen und verletzte 22 Menschen teilweise schwer. Unter den Verletzten war auch ein in Wien studierender Luxemburger. Dieser wurde angeschossen, doch er befindet sich nicht in lebensbedrohlichem Zustand. Der IS bekannte sich später zu dem Anschlag in der österreichischen Hauptstadt.