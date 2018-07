Pünktlicher

Der öffentliche Transport, und vor allem der Zug, hat weiterhin den Wind in den Segeln. Mit 22,9 Millionen transportierten Menschen für das Jahr 2017, kann die CFL einen neuen Rekord verbuchen. Auch in Sachen Finanzen kann die Eisenbahngesellschaft sich nicht beklagen: zehn Millionen Euro Nettogewinn wurden erwirtschaftet. Um klar zu stellen, dass die Kunden mit dem gebotenen Service durchweg zufrieden sind, wird weiter investiert. Unter anderem in neue Züge und es soll an der Pünktlichkeit gefeilt werden. Bis 2025 sollen die Verspätungen um 25 Prozent gesenkt werden.