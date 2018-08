Digitale Schwäche

Wie jedes Jahr legte der Parlamentspräsident die Bilanz der Chamberarbeit des vergangenen Jahres in der Abgeordnetenkammer vor. Die Parlamentarier haben – bis auf verschiedene Ausschüsse – eine längere Sitzungsauszeit vor sich. Stattdessen werden sie sich im Wahlkampf befinden, schließlich kommt es am 14. Oktober zum nationalen Showdown an der Wahlurne. Viel Sitzfleisch wurde in der vergangenen Chamber-Session von den Abgeordneten abverlangt: Es kam zu sage und schreibe 760 Sitzungen, davon waren 59 öffentlich. Für Zahlenfans: Das Ganze dauerte 220 Stunden und elf Minuten. In dieser Zeit wurde über 188 Gesetzentwürfe diskutiert. Als Highlight bezeichnete Chamberpräsident Mars Di Bartolomeo (Mitte) die Verfassungsreform, über die jedoch erst in der kommenden Legislaturperiode abgestimmt werden soll. Ein zentrales Thema der Bilanz waren auch die sogenannten Chamber Leaks: Radio 100,7 enthüllte im März, dass eine Reihe von vertraulichen Parlamentsdokumenten über einen normalen Webbrowser zugänglich waren. Was die Transparenz der parlamentarischen Arbeit betrifft, besteht nach Di Bartolomeos Worten „noch Luft nach oben“.