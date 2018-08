„Day Orange“

Immer wieder enden Seereisen von Flüchtlingen tödlich. Einmal mehr hat das zuständige Hilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR darauf aufmerksam gemacht, dass die Zahl der Toten bei den Überfahrten über das Mittelmeer gestiegen ist. Seit Jahresbeginn sind mehr als 1.500 Flüchtlinge auf hoher See ums Leben gekommen. Zugleich kommen immer weniger Menschen, die auf der Flucht sind, an den Küsten Europas an. Letztes Wochenende wurde deshalb in mehreren europäischen Städten – unter anderem in Frankfurt am Main, Köln und Paris – für eine humanere Flüchtlingspolitik demonstriert. Die Organisatoren hatten die Aktion in Anlehnung an die orangefarbenen Rettungswesten den „Day Orange“ genannt.