Mission Comeback

Seit sie von der Dreierkoalition der DP, LSAP und Grünen auf die Oppositionsbank geschickt wurde, arbeitet die CSV an ihrem Comeback als Regierungspartei. Dabei vermeiden die Christsozialen, sich des Wahlsieges am 14. Oktober zu sicher zu sein. Eine Neuauflage des derzeitigen Regierungsbündnisses ist nicht ausgeschlossen. Stapelt die CSV nun absichtlich tief, um ihre Wählerschaft vorzuwarnen? Jedenfalls gibt sich die Partei vorsichtig und hat nun weitere Häppchen ihres Wahlprogramms preisgegeben. So soll zum Beispiel das Luxemburgische im ersten Schulzyklus gefördert werden, wie Ex-Ministerin Martine Hansen, CSV-Spitzenkandidatin im Norden, sagte. Zudem soll Englisch generell ab der 7e unterrichtet werden. Die Schulpolitik à la CSV verspricht nichts Revolutionäres. Auf internationaler Ebene zeigt sich die Partei wie gewohnt proeuropäisch und stellt die Mitgliedschaft der rechtskonservativen Partei Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in der Europäischen Volkspartei (EVP) in Frage.