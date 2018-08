Sichere Brücken

Nachdem tragischen Zusammenbruch einer Brücke im italienischen Genua, stellt sich natürlich so mancher Autofahrer die Frage, wie es mit der Sicherheit der Brücken im Großherzogtum bestellt ist und ob ein ähnliches Katastrophenszenario, wie in Italien überhaupt denkbar sei. Der Direktor der „Ponts et Chaussées“ Roland Fox sagte RTL Radio Lëtzebuerg gegenüber, der Zustand der Brücken hier im Lande sei in Ordnung und ein Fall wie in Italien könne man ausschließen, nicht zuletzt weil alle 1.271 Brücken hierzulande regelmäßig auf ihre Stabilität hin inspiziert werden.