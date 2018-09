Schueberfouer – erfolgreich

100.000 Besucher am Tag – diese unglaubliche Zahl präsentierte der Schaustellerverband am Montag auf einer Pressekonferenz, und der zuständige Beamte von der Stadt schob hinterher, es sei am Wochenende kein Platz für noch mehr Besucher auf dem Glacis gewesen. Dann ist ja gut, so hatte der Wetterumschwung wenigstens sein Gutes, weil niemand bei fast vierzig Grad auf der diesjährigen Schueberfouer zwischen Frittenbuden und Fahrgeschäften herumstehen musste. Bis zum 11. September geht’s noch weiter.