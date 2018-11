Schweigegelübde

Die drei Parteien DP, LSAP und déi gréng sind weiter in Koalitionsverhandlungen. Viel dringt nicht nach draußen, sollte es allerdings so sein, dass die LSAP den nächsten EU-Kommissar stellt, dann wird der aktuelle Arbeitsminister Nicolas Schmit wohl den Weg nach Brüssel antreten. So oder so, will Schmit nicht mehr Minister in der nächsten Regierung sein. Der Radiosender 100komma7 meldete, dass das Datum des 6. Dezembers anvisiert würde, an dem die drei Parteien ihre jeweiligen Gremien über das Koalitionsabkommen abstimmen lassen sollen. Indessen meldeten adr und die Piraten, dass sie sich zu einer technischen Gruppe zusammenschließen würden. Dies bedeutet für beide Seiten, dass man mehr Geld erhält und eine Stimme in der Präsidentenkonferenz hat.