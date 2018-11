Aleba in den Startlöchern

Noch gut ein Vierteljahr – und es sind Sozialwahlen. Die „Association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance“ (Aleba) hat bereits den Wahlkampf eröffnet. Schließlich geht es bei ihr um viel: Wenn sie am 12. März unter 50 Prozent Stimmenanteil im Bankensektor fällt, wird sie ihre landesweite Repräsentativität verlieren. Dies hätte unter anderem Konsequenzen auf Kollektivvertragsverhandlungen. Zudem sitzt ihr der OGBL im Nacken. Auf der Prioritätenliste der Bankengewerkschafter um Präsident Roberto Scolati (Foto) steht der Kampf gegen das Outsourcing vor allem in den Bereichen IT und Facility sowie der verbesserte Zugang zu Weiterbildungen und die Ausdehnung von Kollektivvertragsabschlüssen auf die Bereiche Investmentfonds, Beratungsfirmen und auf die „Professionels du secteur financier“ (PSF). Neben bezahltem Sport während der Arbeitszeit und der Möglichkeit, Kollegen freie Tage für schwierige Familiensituationen zu überlassen, steht auch das Recht auf Nichterreichbarkeit im Forderungskatalog der Aleba.