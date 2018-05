Sichere Daten?

Im März hatte der Radiosender aufgedeckt, dass auf der Internetseite des Parlaments richtig stümperhaft mit vertraulichen Dokumenten umgegangen wurde. Über simple Abänderungen von Links mit freizugänglichen Dokumenten, konnte man auf eigentlich vertrauliche Dokumente gelangen. Nun erfolgte im Zuge der „Chamber Leaks“ eine Hausdurchsuchung beim öffentlich-rechtlichen Radiosender, allerdings ohne großen Erfolg. Chefredakteur Jean-Claude Franck erklärte der Kriminalpolizei, die Dokumente seien längst gelöscht. Angesichts der Tatsache, dass am 25. Mai 2018 die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft tritt, kann man nur hoffen dass andere öffentliche Behörden in Luxemburg etwas effektiver in Sachen Datenschutz unterwegs sind. Die EU-DSGVO sieht nämlich auch vor, dass neben Gewerbetreibenden auch ein großer Teil der öffentlichen Stellen, die personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, sich an die neue Direktive halten.