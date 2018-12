Mannsbilder mit Damen

Die Regierung steht – und wurde vereidigt. In der ersten Reihe auf dem Gruppenfoto nach der Vereidigung durch Großherzogtum Henri stehen außer Premier Xavier Bettel (DP) vor allem Männer, die schon in seiner Vorgängerregierung mit an Bord waren. Die fünf Frauen aus der insgesamt 17-köpfigen Ministerriege mussten mit der zweiten Reihe vorlieb nehmen. So war es bereits vor fünf Jahren. Schon damals herrschte in Sachen Geschlechterparität Fehlanzeige. Keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: In der neuen Chamber sind, nachdem am vergangenen Donnerstag die Nachrücker vereidigt wurden, 15 Frauen und 45 Männer. Und der Chamber-Präsident ist, wie könnte es anders sein, auch männlich: Fernand Etgen.