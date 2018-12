Bergauf

Die Standseilbahn vom Pfaffenthal hoch auf den Kirchberg wurde während der Planung und dem Bau mit gebetsmühlenartiger Regelmäßigkeit als Schlüsselelement in Bezug auf den öffentlichen Transport betitelt. Vor allem weil die Pendler aus dem Bankenviertel nicht länger am Bahnhof in der Hauptstadt auf den Bus ansteigen müssen. Am 10. Dezember feierte der Funiculaire jetzt seinen 1. Geburtstag und hat pünktlich zum Wiegenfest bereits 1,5 Millionen Passagiere transportiert.