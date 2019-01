Drama mit tödlichem Ausgang

Ein Autofahrer rast in eine Gruppe von Menschen. Schnell wird damit eine terroristische Tat assoziiert – oder ein Amoklauf. Bei dem Fall von vergangener Woche, in dem ein 47-jähriger Mann in Wiltz auf einem Bürgersteig mehrere Menschen überfuhr, handelte es sich um eine sogenannte Beziehungstat. Unter den vier Opfern waren, neben einer jungen Frau und deren Tochter sowie einem Passanten seine frühere Partnerin und das gemeinsame zweijährige Kind. Der kleine Junge wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf verstarb. Hinter dem Begriff „Beziehungstat“ verbergen sich häufig jahrelange Martyrien, die sich im Verborgenen eines Familienhaushalts abspielen, oft in Form von häuslicher Gewalt. 2017 wurde gegen 217 Täter die Wegweisung für mindestens zwei Wochen ausgesprochen. In den meisten Fällen von Beziehungstaten (knapp 90 Prozent) sind die Frauen die Opfer – dieses Mal auch ein Kind. Nach dem Beziehungsdrama in Wiltz wurde der Täter festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er wird unter anderem wegen vorsätzlichen und versuchten Mordes angeklagt.