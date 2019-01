Weitere Autobrände

Seit geraumer Zeit brennen im Raum Hesperingen und Alzingen mit beängstigender Regelmäßigkeit Autos. Letzte Woche brannten in der Nacht zu Freitag in der route de Thionville in Alzingen vier weitere PKWs aus. Am 3. und 4. Januar wurden in derselben Gegend bereits mehrere Autos Opfer der Flammen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Viel tragischer verlief ein Brand am Wochenende in Befort, wo ein 53-jähriger Mann ums Leben kam.