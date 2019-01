Grassierender Rassismus

Ob bei der Job- oder der Wohnungssuche, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit – Menschen mit dunkler Hautfarbe erleben in der Europäischen Union nach wie vor Diskriminierung. Rassistische Belästigungen gehören zur Tagesordnung. Luxemburg nimmt dabei einen unrühmlichen vorderen Platz ein. Die ergab eine Untersuchung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA). Der Abschlussbericht verdeutlicht, mit welchen Schwierigkeiten Menschen dunkler Hautfarbe konfrontiert sind. Rund 30 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in den vergangenen fünf Jahren rassistischen Belästigungen ausgesetzt waren, sei es durch beleidigende nonverbale oder verbale Kommentare. Überdurchschnittlich viele waren es unter anderem in Finnland (63 Prozent), Luxemburg (52), Irland (51), Italien und Deutschland (beide 48). Was rassistisch motivierte körperliche Angriffe angeht, denen sich die Befragten ausgesetzt fühlten, liegt das Großherzogtum mit 11 Prozent an vierter Stelle hinter Finnland (14), Österreich und Irland (beide 13). Bei der Diskriminierung am Arbeitsplatz ist Luxemburg Spitzenreiter mit 44 Prozent. Schwer haben es vor allem dunkelhäutige Jugendliche bei der Arbeitssuche. In manchen Ländern haben drei Viertel von ihnen weder Job noch Ausbildung.