No Risk, No Space

Wer Geschäfte machen will, der muss ab und zu ein Risiko eingehen. Und weit nach vorn blicken. Das weiß auch Etienne Schneider (LSAP). Der Wirtschaftsminister musste sich für den Verlust der zwölf Millionen Euro rechtfertigen, die der luxemburgische Staat in das Unternehmen Planetary Resources investiert hatte. Sind damit Steuergelder in den Sand gesetzt worden? Die CSV fühlt sich jedenfalls in ihrer Kritik bestätigt, folgt man den Worten ihres Abgeordneten Laurent Mosar in der Chamber. Schneider hingegen verteidigt die Luxemburger Offensive im Space Mining. Der CSV wirft er Kurzsichtigkeit vor. Sein Parteikollege Franz Fayot lobte ihn für seine Weitsicht, nicht nur weil das Großherzogtum nun einen Platz auf der Weltkarte des Weltraumsektors habe, sondern weil zusätzlich zu den hierzulande etwa 800 Beschäftigten in dem Bereich künftig noch weitere hinzukommen würden. Der LSAP-Parteichef nannte als Beispiel die Firma iSpace, die zusammen mit dem Forschungsinstitut LIST an einem Spektrometer arbeitet und nächstes Jahr sogar zum Mond fliegen will.