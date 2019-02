Wer hat Angst vorm schwulen Känguru?

Die von Fernand Kartheiser angezettelte Politposse rund um das Theaterstück „Ein Känguru wie du“ ging in die Verlängerung. Das Stück wurde am Sonntagnachmittag in der Abtei Neumünster aufgeführt und die „jonk gréng“ hatten – mit ironischem Augenzwinkern – Kartheiser eine Einladung mit Eintrittskarte zukommen lassen, damit er in den „Genoss vum Appell fir Toleranz an Akzeptanz“ kommen könne. Kartheiser lehnte ab und antwortete per Brief mit gewohnt ultrawertkonservativem Geschreibsel und dass er seine Zeit lieber anders investieren würde. Wahrscheinlich mit dem Verfassen von irgendwelchen parlamentarischen Anfragen…