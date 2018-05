Hohe Ziele

Die Zivilgesellschaft hat sich längst in Stellung gebracht, was die Parlamentswahlen im Oktober betrifft. So hat der Mouvement écologique schon letzte Woche seine Vorschläge für die nächste Regierung präsentiert. Auf etwa 80 Seiten hat die Umweltschutzorganisation ihr „Regierungsprogramm“ vorbereitet. Die Ziele sind hoch gesteckt. Anvisiert wird sogar eine neue Gesellschaftsform, eine Art Bürgergesellschaft, in die sich die Bürger besser einbringen können. Schließlich sind Veränderungen dringend nötig angesichts von Klimawandel und eines Rückgangs der Biodiversität. Außer einem fairen Handel fordert der Mouvement ein „nachhaltiges Wirtschaftsmodell“ für Luxemburg, in dem Sharing Economy und solidarische Landwirtschaft gefördert werden sollen. Letztere solle zudem auf Futtermittel aus Drittweltstaaten verzichten. Dazu kommen soziale Gerechtigkeit und mehr Wohlbefinden als politische Ziele. Städte und Gemeinden sollen „wieder“ lebenswerter für Menschen werden. Die Umweltschützer fordern zudem eine CO2-Steuer und ein nationales Klimaschutzgesetz. Der Schutz der natürlichen Lebensräume solle gewährleistet werden. Eine weitere Forderung von Mouvement-Präsidentin und ihren Mitstreitern ist erschwingliches Wohnen für jeden. Das Recht auf Wohnen soll demnach in die Verfassung kommen. Der Vorrang des Privateigentums müsse überdacht werden. Nicht zu vergessen ist auch die Forderung nach der Trennung von Bürgermeisteramt und Abgeordnetenmandat. Letzteres sei ein Fulltimejob.