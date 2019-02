Mit der Drohne droht Gefahr

Eine Drohne stellt in den meisten Fällen kein Risiko dar, in der Nähe eines Flughafens birgt sie Gefahren. Am 14. April vor vier Jahren war dies der Fall, als eine Drohne einem Luxair-Flugzeug zu nah kam. Sie flog knapp 20 Meter an der Maschine vorbei. Insgesamt gab es bisher drei gefährliche Drohnenzwischenfälle in der Nähe des Findels, bestätigt Transportminister Francois Bausch (déi Gréng). In London musste kurzzeitig sogar ein Flughafen geschlossen werden. Außer dass Menschen gefährdet werden, kann auch ein wirtschaftlicher Schaden entstehen. Die Zahl der Drohnenflüge ist allgemein in Luxemburg gestiegen. Bisher gibt es nur Empfehlungen und kein Gesetz. Sie dürfen bei Tageslicht nur über dem eigenen Privatgelände starten. Um Findel gibt es eine Flugverbotszone von fünf Kilometern. Noch in diesem Jahr soll nach Bauschs Worten noch eine europaweite Lösung gefunden werden.