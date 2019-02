Je t’aime… moi non plus

Bei der größten Oppositionspartei scheint es leichte interne Spannungen zu geben, zumindest scheinen sich Serge Wilmes und Frank Engel, welche beide bekanntlich für den Posten des Parteipräsidenten kandidiert hatten, nicht überdurchschnittlich viel zu mögen. Der sonst immer recht besonnen wirkende Wilmes, der in der Abstimmung den zweiten Preis erhielt, feuerte in einem RTL Radio Lëtzebuerg eine verbale Breitseite gegen den neuen Parteipräsidenten ab und warf Engel vor, keinen Plan zu haben und, dass dieser lediglich das persönliche Interesse, 2023 als Spitzenkandidat ins Wahlrennen gehen zu wollen, im Auge habe. So oder so, es ist schon erstaunlich, dass die CSV interne Streitereien nach außen trägt, das war nämlich ein Alleinstellungsmerkmal der LSAP.