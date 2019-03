Ungleichheit und Brachland

Nicht etwa der Mangel an Wohnbauland ist in Luxemburg das Problem. Davon gibt es genug, wie eine vergangene Woche vorgestellte Studie des „Observatoire de l´habitat“ ergeben hat. Nur ist das Bauland sehr ungleich verteilt. Es konzentriert sich in den Händen einiger weniger Eigentümer. Von „the happy few“ ist die Rede, genauer von 24 Großgrundbesitzern, die in hierzulande einen großen Teil des verfügbaren Baulandes besitzen. Zehn Prozent der privaten Eigentümer besitzen 60 Prozent des Gesamtwertes, die anderen 90 Prozent verfügen über die restlichen 40 Prozent. Insgesamt ist das verfügbare Wohnbauland von 2013 bis 2016 von 2.719 auf 2.846 Hektar angewachsen, das der Hauptstadt, die über das meiste Bauland verfügt, im neuen Bebauungsplan um 114 Hektar. Übrigens befindet sich 89,1 Prozent des Baulandvolumens in privater und 10,9 Prozent in öffentlicher Hand. Innerhalb der kommunalen Bebauungspläne sind 21,7 Prozent nicht bebaut, ein Drittel des Baulandes sind sogenannte Baulücken und könnten sofort bebaut werden. Zwischen 2010 und 2017 sind die Landpreise durchschnittlich um 6,1 Prozent pro Jahr gestiegen, mit deutlichen regionalen Unterschieden. Nach den Worten der zuständigen Ministerin Sam Tanson muss es „weniger lukrativ werden, das Bauland brachliegen zu lassen“. Die Politik ist gefragt – in erster Linie die Regierung.