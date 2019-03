An der Preisschraube drehen

Ein bisschen Imagepflege in Sachen Spritverbrauch kann nicht schaden und so hat Pierre Gramegna in seiner Staatshaushaltsrede angekündigt, dass die Akzisen auf Mineralölprodukten nach oben angepasst werden. Um ein Cent pro Liter beim Benzin und um zwei Cent pro Liter für Diesel. Dies soll ab dem 1. Mai dieses Jahres passieren. Die Empfehlungen aus der Tanktourismusstudie von 2016 sind damit allerdings noch lange nicht umgesetzt. Und ob der Tanktourismus mit dieser Preiserhöhung wirklich abnimmt, ist mehr als fraglich. Schließlich wird ein Liter Benzin immer noch um die 20 Cent billiger als bei unseren Nachbarn sein.