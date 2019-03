Grassierender Rassismus

Eine internationale Studie hat ergeben, dass Luxemburg eines jener Länder in Europa ist, in denen die Situation für dunkelhäutige Menschen besonders schwierig ist. Nach einer Untersuchung der EU-Grundrechtsagentur in zwölf Ländern gaben 30 Prozent der befragten Menschen aus dem Afrika südlich der Sahara an, in den vergangenen fünf Jahren rassistisch belästigt worden zu sein, hierzulande sogar 50 Prozent. Mehr waren es nur in Finnland. Allerdings werden viele rassistische Belästigungen erst gar nicht gemeldet. 42 Prozenten der Befragten hierzulande sahen sich wegen ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert, im Schnitt der zwölf Länder waren es 19 Prozent. In der Kritik steht seit jeher das ethnische Profiling: Die Polizei kontrolliert dabei Personen vornehmlich aufgrund ihrer Hautfarbe: Im Großherzogtum war dies bei acht Prozent der befragten Personen der Fall. Einer weiteren Untersuchung zufolge hat auch der Antisemitismus – vor allem in den sogenannten sozialen Medien – zugenommen. Nicht von der Hand zu weisen ist auch die weit verbreitete Islamophobie. Zwar geschah der jüngste Terrorakt aus rechtsextremistischer Hand dieses Mal in Neuseeland statt. Was in Christchurch geschah – ein Mann ermordete in zwei Moscheen mit seiner Schnellfeuerwaffe 50 Menschen – kann allerdings überall auf der Welt geschehen. Der Tatort war weit entfernt, die Tat selbst ist es nicht. Die Aufnahme per Kamera und die Verbreitung im Netz machte das schreckliche Verbrechen gegen die offene Gesellschaft allgegenwärtig.