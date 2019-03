Die Nachbarn arbeiten weniger

Die Patronatsvertreter führen das Argument der Kompetitivität fast gebetsmühlenartig ins Feld, um Schwarzmalerei in Sachen Luxemburger Wirtschaft und Wirtschaftswachstum zu betreiben. Dabei gibt es durchaus Faktoren, die zeigen, dass Luxemburg in Sachen Wettbewerbsfähigkeit nicht der schlechteste Schüler ist. Die Arbeitgeber dürften sich zum Beispiel an den letzten Zahlen des Statecs erfreuen. Durchschnittlich leistet ein Arbeitnehmer 1.700 Arbeitsstunden pro Jahr, das sind mehr als in den direkten Nachbarländern und liegt im EU-Durchschnitt. Also gar nicht so schlecht…