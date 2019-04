Oooooordeeer!

„Should I stay or should I go“ – selbst mit dem Klassiker der Punk-Band „The Clash“ können die Briten keinen Europäer mehr begeistern. Auch wenn es „London Calling“ heißt, sind sie neuerdings nur noch genervt. Dass das Parlament in London zum dritten Mal „No“ zum Deal von Teresa Mays Deal gesagt hat, macht alles nur noch Verworrener. Was erlauben sich die Briten doch für ein Kuddelmuddel auf ihrem Ausweg aus der Europäischen Union? Der Auswegfahrplan hat bald Ähnlichkeit mit einem Schnittmuster. Voll „Madness“, oder? Die Tanzschritte des 2-Tone-Ska sind jedenfalls einfacher. Oder das Organigramm von Monty Pythons „Ministry of silly walk“. Nachdem Premierministerin Teresa May schon zweimal mit ihrem Brexit-Deal im Parlament gescheitert war, erlaubte ihr John Bercow, Sprecher des Unterhauses, eine weitere Abstimmung, allerdings nicht, einen identischen oder sehr ähnlich Antrag durchzubringen. Seine „Oooorder“-Rufe sind längst berühmt. Man stelle sich vor, Luxemburgs Chamber-Präsident Fernand Etgen würde ihm nacheifern. Nicht nötig, die Debatten im hiesigen Parlament, verlaufen in der Regel ruhig. Kein Wunder, schließlich profitiert Luxemburg vom Brexit, bevor dieser überhaupt zustande gekommen ist. Nach jüngsten Angaben von „Luxembourg for Finance“ sind bereits 58 Finanzdienstleister von der Themse ins Großherzogtum umgezogen.