Öfter mal was Neues

Seit Luc Frieden im Juli 2014 entschieden hat, dass er Oppositionspolitik gar nicht so richtig dufte findet und sich deshalb vom Luxemburgischen Politacker gemacht hat, tritt der Ex-CSV-Finanzminister regelmäßig neue Jobs an. Er arbeitete als „Vice Chairman“ der Deutschen Bank in London, war Präsident des Verwaltungsrates des Medienhauses Saint-Paul – was er bei der BIL noch immer ist – und wurde jetzt zum Präsidenten der luxemburgischen Handelskammer ernannt und damit Nachfolger von Michel Wurth. Umtriebig, trifft es wohl am besten. Eine Rückkehr von Frieden auf die Politbühne ist in näherer Zukunft wohl eher unwahrscheinlich.