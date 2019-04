Twitter ohne Bausch

Übrigens hat es Bausch derweil dem deutschen Grünen-Parteichef Robert Habeck nachgetan und Twitter verlassen. Seine Entscheidung erklärte der Minister damit, dass er den Mehrwert der Kurznachrichtenplattform nicht mehr einsehe und darüber hinaus nicht mehr 24 Stunden am Tag erreichbar sein will. Bausch pocht darauf, dass „auch Politiker ein Recht auf Privatsphäre haben“. Habeck hatte im Januar die sozialen Medien verlassen und seine Profile gelöscht.

Bausch in der Kritik

Die CSV hat François Bausch wegen eines Briefes, den dieser im Sommer 2018 an die Staatsanwaltschaft geschickt hatte, scharf kritisiert. Die größte Oppositionspartei wirft dem grünen Minister Einmischung in die Justiz vor. Am 28. Juni vergangenen Jahres schrieb der stellvertretende Staatsanwalt Guy Breistroff an den Anwalt der Straßenbauverwaltung eine Mail und forderte Schadensersatz, nachdem vier Motorradfahrer sich verletzt hatten, weil sie eine Baustelle der Verwaltung über den Bürgersteig umfahren mussten. Bausch schrieb daraufhin am 18. Juli in dem besagten Brief, dass er über Breistroffs Mail und die Vorgehensweise der Justiz erstaunt sei. Der ehemalige RTL-Chefredakteur veröffentlichte am 9. April das Schreiben auf seinem Blog – und die CSV nutzte die Gelegenheit: Sie wirft Bausch vor, er habe sich in ein laufendes Verfahren eingemischt. In einer parlamentarischen Anfrage wollte sie wissen, ob dies normal sei. Parteichef Frank Engel nannte Bausch „eigentlich nicht mehr tragbar“, Fraktionschefin Martine Hansen bezeichnete ihn als „scheinheilig“. Der Minister wollte den Vorwurf nicht kommentieren. Über seine Pressesprecherin Dany Frank ließ er verlauten, dass von einer Einmischung keine Rede sein kann. Er habe sich nur über einen Vorgang erkundigt.