Katholischer Wahlkampf

Die Springprozession ging traditionsgemäß am Pfingstdienstag über die Bühne. Auch dieses Jahr mit zahlreichen Pilgern, Schaulustigen, Musikkapellen und kirchlichen Würdenträgern, die sich passend zur Marsch-Polka den Weg durch die Abteistadt bahnten. Alles wie immer also? Nicht ganz, denn Erzbischof Jean-Claude Hollerich richtete ungewohnt scharfe Worte an das Publikum und sprach von einer „Sauerei“, weil nächstes Jahr der Pfingstdienstag nicht in die Schulferien fällt und es trotzdem landesweit kein schulfrei gäbe. Schüler könnten sich, wie auch für die Oktave, frei nehmen, aber es seien eben viele Prüfungen angesetzt. Das ist natürlich ein ziemliches Ammenmärchen, denn kaum ein Lehrer wird extra eine Prüfung ansetzen, wenn er weiß, dass viele Schüler fehlen (sollten) und wenn er will, kann Unterrichtsminister Claude Meisch es sogar untersagen. Es scheint vielmehr so, dass Hollerich die Kanzel und das große Publikum genutzt hat, um eine Art Wahlkampfrede zu halten… Schließlich ist irgendwie bald Oktober und die aktuelle Regierung hat, laut Verständnis der Kirche, ihr etwas zu sehr auf die Füße getreten – mit Werteunterricht, Abschaffung der Kirchenfabriken und Trennung von Kirche und Staat – so, dass Luxemburgs Oberhirte mal eben zum Rundumschlag ansetzte. Der Wahrheitsgehalt verkommt dann schnell zur Nebensache. Und wie fasste es Claude Meisch bei RTL zusammen: „Fräi fir jiddereen op Päischtdënschdeg, passt net méi an eis Zäit.“