Klärungsbedarf

Bei der Generalversammlung der Armeegewerkschaft SPAL gab es von den Verantwortlichen Kritik am Armeeminister, aber auch an der eignen Hierarchie. Bei der Armee gibt es nach wie vor Rekrutierungsprobleme, und die vorgeschriebene Mindestanzahl an Soldaten wird nicht erreicht. Die Aufgaben, die vom Militär verrichtet werden sollen, steigt aber ständig, was laut Gewerkschaft eine Überarbeitung zufolge hätte. Außerdem wurde bemängelt, dass der Schießstand „Bleessdall“ nicht den Sicherheitsanforderungen entspräche und dass die Transport-Fahrzeuge Dingos nicht korrekt instand gehalten würden.