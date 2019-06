Trennung

Die Piratenpartei steht zurzeit öfter in der Aktualität, als es ihr lieb sein dürfte. Vor allem, weil es in der Regel eher hausgemachte Negativschlagzeilen sind. Nach dem Ausflug in rhetorische Populistengefilde wurde letzte Woche die Scheidung von PID und Piraten bekannt. Beide Parteien hatten sich im Vorfeld der Wahlen von Oktober zusammengetan, doch damit ist nach den Europawahlen jetzt Schluss. Das Komitee der „Partei fir integral Demokratie“ begründete diesen Schritt in einer Pressemitteilung wie folgt: „Nodeem mir awer déi chaotesch Virgoensweis, an d‘Streidereien an der Piratepartei hu mussen erliewen, huet de Comité vun der PID entscheet, sech no den EU Walen vun der Piratepartei ze trennen, well esou Zoustänn net bei d’Philosophie vun der PID passen.“