Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Es handelte sich um einen nicht alltäglichen Fang, den der Luxemburger Zoll vergangene Woche am Flughafen machte. 462.000 gefälschte Zigaretten – also ungefähr die Menge, die Serge Gainsbourg und Helmut Schmidt in einer Fernsehsendung weggeraucht hätten – wurden beschlagnahmt. Versteckt war die Schmugglerware in Backöfen, die aus Hongkong kamen und eigentlich nach Großbritannien hätten weiter sollen. Dort wird die Ware aber nie ankommen. Finanzminister Pierre Gramegna höchstpersönlich fand sogar Zeit in seinem Terminkalender, um sich vor Ort Erklärungen über die Möchtegern-Marlboros geben zu lassen.