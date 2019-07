Dünnhäutige Minister

Die „geheime“ Polizeidatenbank sorgte weiterhin für Gesprächsstoff. Vergangene Woche beschäftigte das Thema verschiedene Kommissionen. Zufriedenheit gab es nach diesen Diskussionen weder bei der Opposition noch bei den Abgeordneten der Mehrheit. Das auf gesetzlicher Ebene nachgebessert werden muss, ist unterdessen klar. Die beiden grünen Minister Felix Braz (Justiz) und François Bausch (Innere Sicherheit) haben unterdessen doch den leichtbefremdlichen Weg gewählt, via offenen Brief Klarheit ins Dossier bringen zu wollen und ein bisschen den Pontius Pilatus zu mimen. Der Brief schließt mit dem Satz: „Überflüssige und unhaltbare pauschale Beschuldigungen gegenüber Polizei und Justiz sind für uns nicht hinnehmbar“. Dies brachte die „Association luxembourgeoise des journalistes professionels“ auf den Plan, welche den Brief als eine Kritik an der Berichterstattung der Presse über besagte Datenbank ansieht. Die ALJP antwortete den beiden grünen Mandatsträgern – ebenfalls per offenen Brief – und schreibt unter anderem, dass es zum Informationsauftrag der Medien gehöre, über solche Dinge zu berichten und auf Missstände hinzuweisen.