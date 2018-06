Mitfahrgelegenheit

Weniger Staus bei mehr Autos – wie soll das funktionieren? Der übliche Ruf ist der nach mehr Straßen. Doch das neue Mobilitätskonzept Modu 2.0, das Nachhaltigkeitsminister François Bausch (déi Gréng) vorgestellt hat, soll die „Bewegten“, also die Nutzer der verschiedenen Transportmittel im Land, mit einzubeziehen. Doch ist es damit getan, um die bei zunehmendem Verkehr bis 2025 weniger Staus während der Hauptverkehrszeiten zu haben. Bausch will die Bürger in einer Reihe von öffentlichen Versammlungen zum Beispiel zum „Covoiturage“ überzeugen, also Mitfahrgelegenheiten. Ob es aber reicht, mit Car Sharing oder Car Pooling den „Modal Split“ zu verbessern? Zurzeit finden 69 Prozent aller Bewegungen im Auto statt, 17 Prozent in öffentlichen Verkehrsmitteln. Künftig sollen aber mindestens zwei Menschen in einem Auto sitzen. Die Zahl der Radfahrer soll sogar um hundert Prozent steigen, die der Fußgänger um 50 Prozent. Damit für den Schulweg weniger Autos genutzt werden, soll der Schulunterricht eine halbe Stunde später beginnen, regt Bausch an. Sein Ministerium hat 50 konkrete Maßnahmen vorgesehen. Dazu gehören mehr Sitzplätze in den Zügen und neue Züge. Das alte Mobilitätskonzept stammt von 2012. Vorgestellt hatte es Bausch Vorgänger Claude Wiseler (CSV). Gebracht hat es nichts.