Kein AC/DC, dafür Rammstein

Vergangenen Mittwoch gingen in Esch kurz vor der Mittagsstunde die Lichter aus und in der Minettmetropole musste man in verschiedenen Vierteln rund vier Stunden lang auf den geliebten Wechselstrom verzichten. Ein richtiger „Highway to hell“, wenn man merkt, wie viel in unserem Alltag vom handelsüblichen AC/DC abhängt. Da geht man doch besser in die Natur. Das tat auch der DP-Abgeordnete Eugène Berger, der in einer parlamentarischen Frage an Umweltministerin Carole Dieschbourg wissen wollte, ob angesichts der Pyro-Effekte, die Rammstein einsetzen werden, keine Gefahr für Wald und Natur rund ums Herchesfeld bestünde. Diese gab Entwarnung, aber vielleicht textet Till Lindemann extra für Berger einen Rammstein-Klassiker um und fragt die Fans am kommenden Samstag: „Wollt ihr den Wald in Flammen sehen?“