„Triple-Null“

Sie sind schon ein eingespieltes Team, die beiden Linksaußen der Abgeordnetenkammer: David Wagner und Marc Baum. In ihrer Bilanz der parlamentarischen Saison zogen die beiden Déi-Lénk-Abgeordneten noch mal so richtig alle Register ihrer Kritik. Im Garten des von syrischen Flüchtlingen betriebenen Restaurants „Chiche“ in Hollerich stand für Baum und Wagner die Wohnungsbaupolitik im Vordergrund. Die grassierende Immobilienspekulation ist nach Aussage der beiden Politiker ein Hauptproblem. Umso konsequenter müsse dagegen vorgegangen werden. Die personelle Aufstockung von „Fonds du logement“ und „Société nationale des habitations à bon marché“ seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ins Visier genommen wurde auch die grünen Minister, nicht zuletzt Félix Braz. Den laut Tageblatt „meisterhaft schweigenden“ Justizminister halten Baum und Wagner in der Affäre um das zentrale Register der Polizei für überfordert. Überhaupt geben sie der Regierung in Anspielung an das oft gepriesene Triple-A-Rating schlechte Noten: nach Wagners Worten bedeutet das „Triple-Null“.