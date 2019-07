Schnuckelig warm

In ganz Europa purzelten am vergangenen Donnerstag die Hitzerekorde. Luxemburg war da keine Ausnahme. Am Wärmsten war es allerdings in Steinsel, wo 40,8 Grad gemessen wurden, ein neuer offizieller Rekord der Tagesmaximaltemperatur. Auf Grund der extremen Hitze und Dürre herrscht zudem erhöhte Brandgefahr. Letzte Woche brannte es unter anderem in Hamm und im französischen Öttingen, direkt bei Rümelingen.