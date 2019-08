Natürliche Ressourcen

Der Earth Overshoot Day, zu Deutsch Erdüberlastungstag, ist der Tag, an dem wir Menschen mehr Rohstoffe verbraucht haben, als im laufenden Jahr nachwachsen können. Dieser Tag war in diesem Jahr der 29. Juli. Seit Anfang der 1970er Jahre übersteigt der jährliche Verbrauch der Ressourcen das natürliche Angebot. Dabei rutscht der Earth Overshoot Day immer weiter nach vorne. Rein wirtschaftlich betrachtet ein Spiel, das keiner gewinnen kann. Wenn das Angebot irgendwann völlig erschöpft ist, kann die Nachfrage nämlich noch so groß sein. Dabei verhalten sich die einzelnen Länder sehr unterschiedlich. Während Katar bereits am 11. Februar sein nationales Defizit einfährt, ist es in Indonesien erst am 18. Dezember so weit. An zweiter Stelle der Verbraucher steht übrigens Luxemburg. Unsere Schulden begannen bereits am 16. Februar.