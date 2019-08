Moralisch fliegen

Ferienzeit ist unter anderem deshalb eine entspannte Zeit, weil die Straßen nicht von den morgendlichen und allabendlichen Blechlawinen befallen sind. Hochsommerliche Temperaturen gibt es auch hierzulande und nicht nur im Süden. Trotzdem zieht es die Luxemburger wieder zu ihren beliebtesten Reisezielen nach Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien und Portugal – die meisten per Flugzeug. Oder wieder verstärkt in Länder wie Marokko, Tunesien und in die Türkei. Letztere sind in den anderen Jahreszeiten ebenso beliebte Reiseziele wie Südostasien. In diese Zeit fällt einmal mehr der Sonderbericht des Weltklimarats zur Erderwärmung. Angesichts zunehmender Wasserknappheit und gar Wüstenbildung, von Hitzewellen und anderen Naturkatastrophen fordert das internationale Gremium zu einem sofortigen Umsteuern in der Agrarpolitik auf. Ebenso bekannt müsste inzwischen jedem sein, dass es auch eines Umdenkens in der Mobilität bedarf. Und dazu gehört nicht zuletzt das Reiseverhalten und die Frage, ob es wirklich nötig ist, jede nur erdenkliche Reise mit dem Flugzeug zurückzulegen. Eine Kerosinsteuer haben die EU-Verkehrsminister erst kürzlich abgelehnt. Martin Isler, Executive-Vizepräsident Airline bei der Luxair bezeichnete eine solche Steuer als „Super-GAU“. So bleibt es letztlich den Reisenden überlassen, ob sie fliegen oder nicht.