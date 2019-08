Sturmschäden

Das große Aufräumen hatte in den Straßen von Petingen und Käerjeng nach dem Tornado am 9. August eingesetzt. Doch die Arbeiten zogen sich noch weit in die darauffolgende Woche hin. Dabei waren sowohl berufliche wie auch freiwillige Hilfskräfte im Einsatz. Petingens Bürgermeister Pierre Melina und sein Amtskollege Michel Wolter aus Käerjeng zeigten sich von der großen Hilfsbereitschaft und Solidarität sowie von den zahlreichen Spenden überwältigt. Vergangene Woche machten sich auch Agenten der Versicherungen an die Arbeit, um die Schäden zu schätzen und den Versicherten zu helfen. Der Gesamtschaden wird sich auf ungefähr 100 Millionen Euro belaufen, teilte die „Association des compagnies d’assurances et réassurances“ (ACA) mit. Bei den Versicherungen gingen bis Mitte vergangener Woche etwa 2.400 Schadenersatzansprüche ein. Etwa zwei Drittel davon betreffen Immobilien, beim Rest handelt es sich hauptsächlich um Fahrzeuge.