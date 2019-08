Karussellbeobachter

In Zeiten von Schouberfouer und ausgelassener Kirmesstimmung scheint es angebracht, einmal nach den Gründen zu schauen, warum ausgerechnet das Personalkarussell am großherzoglichen Hof sich so schnell dreht. Nach den Recherchen des Online-Magazins reporter.lu sind seit 2015 „mehr als 30 Personen am Hof entlassen worden oder haben selbst zum Teil nach kurzer Dienstzeit gekündigt“. Kürzlich hat Premierminister Xavier Bettel Jeannot Waringo, den früheren Chef der „Inspection générale des finances“ und der CFL-Gruppe, als Beobachter beauftragt, die Personalpraxis des Hofes unter die Lupe zu nehmen. Interessant scheint dabei zu sein, inwiefern Großherzogin Maria Teresa in die Personalentscheidungen involviert ist. Das Budget für die Personalkosten beträgt übrigens 7,6 Millionen Euro, insgesamt sind im Staatshaushalt 10,7 Millionen Euro für den Hof vorgesehen.