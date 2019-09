Stellenabbau

ArcelorMittal hat bekanntlich geplant Stellen in den Standorten Belval und Differdingen abzubauen. Von 260 Stellen war die Rede. Wie das „Wort“ letzte Woche vermeldete, wurde bei einem Treffen mit dem LCGB und dem OGBL die Zahl auf 216 in den nächsten fünf Jahren festgelegt. Im Prinzip soll dieser Stellenabbau nicht mit Entlassungen einhergehen, sondern Abgänge sollen nicht ersetzt werden, zudem sollen Arbeiter in den Vorruhestand geschickt werden. Der Stahlkonzern sieht es als „Transformation“ hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit an. Die Gewerkschaften wollen aber mehr Klarheit über die Personalpolitik.