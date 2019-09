Bunte Sache

Gut gemeint und originell sollte es sein: die psychedelische Farbenfreude auf den Straßen von der Gemeinde Sanem. Um den Straßenverkehr vor einigen kommunalen Einrichtungen, insbesondere vor Schulen und Maison relais zu verlangsamen, hat sich die Gemeinde in Skandinavien oder an der Regenbogenflagge (oder an dem kürzlich in der revue erschienen LSD-Artikel) inspirieren lassen und einige Straßen bunt bemalt. Mit Erfolg, so Bürgermeister Georges Engel (LSAP), Autos würden schon langsamer fahren. Not amused ist dagegen das Mobilitätsministerium. Dessen Sprecherin wies darauf hin, dass die Sanemer Farbenvielfalt gegen den Code de la route verstoße. Verkehrskennzeichnungen auf der Straße dürften nur weiß und gelb sein. Die Gemeinde wolle einen Antrag auf Genehmigung stellen, sagte Engel, oder die Bemalung wieder beseitigen.