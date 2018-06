Kräftemessen

Dass es in Luxemburg zu einem Streik kommt, hat schon so etwas wie Seltenheitswert. Im Pflegesektor war es letzte Woche soweit. Sowohl im Bettemburger „An de Wissen“, als auch in Bartringen im „Les parcs du troisième âge“ ging das Personal auf die Barrikaden um ihre Forderungen – sprich nach dem Kollektivvertrag bezahlt zu werden – durchzusetzen. In Bartringen lenkte die Direktion rasch ein. In Bettemburg gestalten sich die Verhandlungen als zäher.