Entschuldigen Sie bitte

Nach ihrem Faux-Pas, eine Mail über ihren Minister-Account an den hauptstädtischen Geschäftsverband gesendet zu haben, in der es um die Trambaustellen und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten im Bahnhofsviertel ging, hat sich Corinne Cahen über Facebook erklärt. „De Contenu vum Bréif huet näischt mat menger politescher Funktioun ze dinn“, so Cahen im sozialen Netzwerk. Premierminister Xavier Bettel stellte sich hinter seine Ministerin und sah auch kein Verstoß gegen den Deontologie-Kodex der Regierung. Die Opposition sieht es natürlich anders und will, dass der Ethikrat mit der „Affäre“ befasst wird. Etwas was Cahen am Montag via Brief an den Premierminister auch selbst einforderte.