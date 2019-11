Chronischer Rassismus

Wer selbst schon mal Opfer von rassistischer Diskriminierung geworden ist oder Freunde und Bekannte hat, die es geworden sind, musste nicht erst in die Konferenz „Being Black in Luxembourg“ im Cercle Cité vergangene Woche gehen, um zu erfahren, dass Rassismus hierzulande keine Seltenheit ist. Die Diskussionsrunde (auf dem Foto Antonia Ganeto, Michael O’Flaherty, Michel-Edouard Ruben) zeigte jedoch, dass das Problem größer ist, als viele je gedacht hatten. Wer meinte, Rassismus sei in Luxemburg nicht so augeprägt wie anderswo, wurde eines Besseren belehrt, auch Integrationsministerin Corinne Cahen, die sagte, sie hätte nie gedacht, dass hierzulande noch so viele Vorurteile herrschen. Wo die Politikerin wohl in den vergangenen Jahren gelebt habe, fragte daraufhin eine Frau. Ob in Schulen oder am Arbeitsplatz, in Behörden, auf der Straße oder auf dem Sportplatz − das Spektrum reicht von Vorurteilen, versteckt in angeblich harmlosen Witzen und Stereotypen, von oft verstecktem bis zu offenem Rassismus. Dass jeder zweite Mitbürger dunkler Hautfarbe in den letzten fünf Jahren rassistisch beleidigt wurde, ist erschreckend. Dabei ist die Gesellschaft angeblich so offen, tolerant und vorurteilsfrei! Jedenfalls tut mehr Sensbilisierung gegen Rassismus Not.