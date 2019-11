Digital ist besser

Während das Google-Datenzentrum noch für Gesprächsstoff sorgt, zeigt eine TNS-Ilres-Studie, dass ein Großteil der Bevölkerung (immerhin satte 94 Prozent) bereits sehr zufrieden ist mit den digitalen Behördengängen, die sie via myguichet.lu tätigen können. Es wird sogar gewünscht, dass noch mehr digital machbar sein soll, etwas was auch in Planung ist. Doch jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten und so zeigt sich ein Teil der Befragten sehr skeptisch, wenn es um Dinge via Bezahlen per Handy oder auch noch Domotik geht.