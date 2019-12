Klimaziele

Wenige Tage vor dem Beginn des Weltklimagipfels in Madrid hat sich der Regierungsrat auf ein Gesetzesprojekt über den Klimaschutz geeinigt. Es soll den politischen Rahmen für verbindliche Klimaziele setzen. Luxemburg soll demnach die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 2005 senken und bis 2050 klimaneutral werden. Dabei gibt es sektorielle Ziele für die unterschiedlichen Bereiche der Wirtschaft. Konkrete Maßnahmen sind in dem Gesetz allerdings nicht vorgesehen. Diese wiederum soll der an Nationale Energie- und Klimaplan beinhalten, der an diesem Freitag präsentiert wird. Der Regierungsrat hatte erst am Freitag grünes Licht für das Gesetzesprojekt signalisiert. Vor der Verabschiedung im Parlament muss noch der Staatsrat sein Gutachten abgeben.