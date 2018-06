Aufgeschoben, nicht aufgehoben

Die Aquarius ist zum Symbol für die gescheiterte Flüchtlingspolitik der Europäischen Union geworden. Das Schiff durfte mit ihren Begleitbooten zwar nach einer langen Odyssee in Spanien anlegen, nachdem es zuvor von Italien und Malta abgewiesen worden war. Immerhin erklärten sich mehr als 150 spanische Gemeinden bereit, die 629 Migranten an Bord aufzunehmen. Aber es gibt auch Widerstand gegen die Aufnahmebereitschaft. Was wiederum bezeichnend ist für die EU-Flüchtlingspolitik, die sich schon seit längerem in einer Zerreißprobe befindet. Diese drohte in den vergangenen Wochen sogar die deutschen Schwesterparteien CDU und CSU sowie die deutsche Bundesregierung zu entzweien. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) pocht weiter auf ein gemeinsames Flüchtlingsabkommen der EU, während die bayerische CSU eine schnelle Zurückweisung an den Grenzen fordert und nicht länger auf eine europäische Lösung warten will. Die Entscheidung in der Flüchtlingskrise wurde um zwei Wochen auf den 1. Juli vertagt – ein Aufschub der Regierungskrise.