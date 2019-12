Weiterhin durchschnittlich

Bei der im letzten Jahr durchgeführten Pisa-Studie erreicht Luxemburg Durchschnitt, mehr auch nicht. 2018 wurden 5.230 Schüler hierzulande (600.000 weltweit) im Alter von 15 bis 16 Jahren in den Bereichen, Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Mit 470 Punkten (OECD-Durchschnitt 487) bei der Lesekompetenz, 483 in der Mathematik (OECD-Durchschnitt 489), und 477 in den Naturwissenschaften (OECD-Durchschnitt 489) geht Luxemburg nicht als Musterschüler durch. Das Land will in Zukunft nur noch alle sechs Jahre an der Studie teilnehmen.